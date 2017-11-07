Экс-генсек НАТО о голосовании Рады за избирательный кодекс: реформы не буксуют
20:48, 07 ноября 2017Политика
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Экс-генсек НАТО и советник Порошенко назвал голосование Рады за избирательный кодекс доказательством реальности реформ.
Андерс Фог Расмуссен / REUTERS
Голосование в ВР отметил бывший генеральный секретарь НАТО, советник президента Украины Петра Порошенко и политический лоббист Андерс Фог Расмуссен.
"Хорошие новости: Рада в первом чтении приняла избирательную реформу: пропорциональную систему и открытые партийные списки. Реформы не буксуют", - написал Расмуссен в Twitter.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении Избирательный кодекс. За поддержку законопроекта №3112-1 проголосовали 226 (при необходимых минимум 226) из 368 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
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