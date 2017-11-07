Экс-генсек НАТО о голосовании Рады за избирательный кодекс: реформы не буксуют

Голосование в ВР отметил бывший генеральный секретарь НАТО, советник президента Украины Петра Порошенко и политический лоббист Андерс Фог Расмуссен.

"Хорошие новости: Рада в первом чтении приняла избирательную реформу: пропорциональную систему и открытые партийные списки. Реформы не буксуют", - написал Расмуссен в Twitter.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении Избирательный кодекс. За поддержку законопроекта №3112-1 проголосовали 226 (при необходимых минимум 226) из 368 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.