Глава Пентагона заявил о росте беспокойства в США из-за нарушения Россией соглашений

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис констатировал, что в США в последние годы растет озабоченность в связи с нежеланием России действовать в соответствии с достигнутыми и подписанными ранее договоренностями и соглашениями.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Брюсселе на пресс-конференции в рамках заседания министров обороны стран - членов НАТО.

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По словам Мэттиса, в рамках заседания, в частности, речь шла о нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (IRNF), который был подписан между США и СССР в декабре 1987 года.

"Мы должны уважать суверенитет другого государства. Когда вы заключаете и подписывайте соглашения, вы должны выполнять эти договоренности. За несколько лет мы убедились, что Россия нарушает IRNF, и наши усилия направлены на то, чтобы вернуть Россию к выполнению соглашения, как это в случае с Венскими договоренностями, Минскими соглашениями, Хельсинскими соглашениями. Наше беспокойство относительно нежелания России жить в соответствии с достигнутыми договоренности и подписанными соглашениями растет", - сказал Мэттис.

Как сообщал УНИАН, США ранее обвиняли Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Вместе с тем в России заявляли, что выполняют ДРСМД.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан в 1987 году президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Согласно документу, обе стороны не могут проводить испытания и развертывать крылатые, а также баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.