В США активно изучают вопрос предоставления Украине летального вооружения – глава Пентагона

Секретарь Департамента обороны Соединенных Штатов Америки (министр обороны) Джеймс Мэттис заявляет, что в США активно изучают вопрос о предоставлении Украине оборонительного вооружения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мэттис заявил сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

"Я бы также отметил относительно оборонительного летального вооружения: мы активно изучаем это", - заявил Мэттис.

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Также он отметил, что "оборонительное вооружение не является провокационным средством, если вы не агрессор".

"И понятно, что Украина не является агрессором. Она защищает свою территорию", - сказал Мэттис.

В то же время он высказался за сохранение конфиденциальности по поводу переговоров с Порошенко по этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 августа, Порошенко заявил, что обсудил с Мэттисом вопрос расширения оборонных возможностей Украины.

«Мы действительно, еще во время моего визита (в США), договорились о том, что у нас будет очень активный диалог по обеспечению оборонных возможностей Украины. Это касается не только и не столько поставки летального вооружения, но и обеспечения и увеличения оборонных возможностей (Вооруженных сил Украины), включая и средства радиоэлектронной борьбы, средства, которые увеличивают эффективность действий наших Вооруженных сил в оборонной сфере», - подчеркнул глава государства.

«Обсуждение этих вопросов до принятия окончательного решения требует тишины, я сегодня не хотел бы комментировать эти вопросы, но могу сказать, что обсуждениями, нашей дискуссией я как президент Украины доволен», - подчеркнул Порошенко.