В Украине на примере Тернопольщины будут создавать современные центры организации экстренной медпомощи - Супрун

Тернопольская область станет примером и центром новой организации экстренной медицинской помощи. Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, об этом во время открытия оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф заявила в.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

«Я хочу поблагодарить Тернопольскую область за то, что решилась создать совсем новую украинскую систему. Она – лучшая из всех тех, которые сейчас есть в Украине, потому может переключиться на единую систему взаимодействия экстренных оперативных служб «112» чтобы и пожарные, и полицейские, и бригады экстренной медицинской помощи могли сотрудничать между собой. Собственно, эта система в Тернополе разработана на достаточно высоком уровне, а потому очень быстро распространится по всей Украине. Следовательно, мы будем иметь одну национальную систему», – отметила Ульяна Супрун.

Также она подчеркнула, что сегодня целью Министерства охраны здоровья Украины – создать единую национальную диспетчерскую службу, чтобы пациенты, которые живут на границе между двумя областями, могли получить помощь от бригады, которая находится ближе всего к ним, даже если эта бригада из другой области.

«Оперативно-диспетчерская служба, которую сегодня открыли в Тернополе, может работать таким образом, ведь автоматически показывает, где находится каждая бригада. Она также может подключаться к другим областям и тогда диспетчер будет видеть картину по всей Украине и сможет определить, где находится ближайшая бригада к пациенту. Вместе с тем, очень важно, чтобы мы расположили все бригады так, чтобы они могли приехать на вызов за 8-10 минут. Именно поэтому, я убеждена, Тернопольская область станет для нас примером и центром новой организации экстренной медицинской помощи», – сказала Супрун.

Председатель Тернопольской ОГА Степан Барна подчеркнул, что разработчиком программы является местная компания ООО «Протекшн-групп».

«Открытие оперативно-диспетчерской службы для нас является не только первым этапом интеграции в систему национальной программы «112», а это следующий шаг к телемедицины – комплекса организационных, финансовых и технологических мероприятий, обеспечивающих предоставление дистанционной консультационной медицинской услуги с использованием телекоммуникаций. Для нас сегодня и всегда является приоритетом предоставления качественной медицинской услуги. Именно поэтому, с привлечением средств из Государственного фонда регионального развития на внедрение оперативно-диспетчерской службы в области выделили более 7,5 млн грн», – отметил Барна.