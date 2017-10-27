"Вертолетная площадка" Януковича до сих пор не подконтрольна государству - расследование

Конгрессно-выставочный центр "Парковый" с вертолетной площадкой в центре Киева пока не перешел под контроль государства, хотя соответствующее решение суда было вынесено три месяца назад. Об этом говорится в сюжете программы "Схемы", передает Радио Свобода.

Вертолетная площадка в центре Киева на склоне Днепра была построена во время президентства Виктора Януковича. Сначала запланирована как место для взлета и посадки вертолетов, она в итоге превратилась в целый конгрессно-выставочный комплекс с дата-центром.

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Официально комплекс «Парковый» оформили на компанию «Амадеус Ко» с оффшорным корнями. И после бегства Януковича из Украины в феврале 2014 года участники проекта «Януковичликс», которые исследовали заброшенные в резиденции документы, установили: за строительством в частности стояла компания «Танталит». Это фирма, на которую была записана резиденция Межигорье под Киевом, где жил Виктор Янукович.

Найденные в «Межигорье» документы свидетельствуют: работники «Танталита» тщательно контролировали строительство вертолетной площадки и оформление некоторых документов для компании.

После Евромайдана строительство вертолетной площадки стало одним из эпизодов большого дела Генеральной прокуратуры против Януковича и его приспешников. Впоследствии же история предоставления в аренду земельного участка и строительства вертолетной площадки были выделены в отдельное дело.

Уже в июле 2017-го Генпрокуратура сообщила о подозрении в деле бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому, который находится за границей: его обвинили в незаконном выделении земли под КВЦ «Парковый», которую взял в аренду на 25 лет «Амадеус Ко». Однако ни сам Янукович, ни другие высокопоставленные лица, которые могли стоять за отмыванием средств для строительства площадки, подозрения в этом деле пока не получили.

Внимание к «Парковому» в октябре 2017 года привлекли члены праворадикальной партии «Национальный корпус». Вместе со «Свободой» и «Правым сектором» они захватили здание, призывая национализировать его.

Захват здания сразу же раскритиковал президент Петр Порошенко. «Иногда примером стука в открытые двери является захват вертолетной площадки с требованием вернуть его в государственную собственность, когда она уже решением прокуратуры в государственной собственности, только на законных основаниях, и ждет решения суда», – заявил Порошенко.

Данные о том, что «Парковый» уже якобы находится в государственной собственности, распространила и пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган. Правда, через несколько часов она отредактировала публикацию, указав, что объект находится «под арестом и в управлении государственным предприятием».

По данным реестра прав на недвижимое имущество, здание «Паркового» и до сих пор находится в собственности частной фирмы «Амадеус Ко». Сооружение под арестом с 2015 года – это значит, что с тех пор владелец не имел возможности ее продать, но мог ею пользоваться.

И в 2016-м уже прокуратура Киева открыла еще одно дело относительно злоупотреблений при выделении участка, который был передан в аренду компании «Амадеус Ко», и строительства площадки. В рамках этого производства летом 2017 года Апелляционный суд Киева запретил «Амадеусу Ко» не только отчуждать, но и пользоваться и распоряжаться имуществом комплекса.

«Амадеус Ко» является собственником, но всех полномочий собственника его лишили. То есть, согласно содержанию решения, должно зайти государственное предприятие, которое вместо владельца должно делать все, стать фактическим владельцем, если так можно выразиться», – отмечает адвокат ООО «Амадеус Ко» Александр Салазский.

И несмотря на это, в компании признают: «Амадеус Ко» и до сих пор продолжает собирать деньги с арендаторов и платит охранникам и уборщикам.

«У нас есть обязанности, которые у нас зафиксированы договорами аренды, которые были подписаны еще до решения суда. Поэтому мы продолжаем выполнять наши обязательства перед нашими арендаторами, которые были закреплены до решения суда, – указывает директор «Амадеус Ко» Антон Озадовський. – Мы сейчас не подписываем новых договоров с того времени, как мы получили последнее решение суда».

Но даже старые соглашения аренды приносят «Амадеусу Ко» стабильную прибыль. Из собственных источников в налоговой «Схемы» узнали, что, например, около миллиона гривень ежемесячно «Амадеусу Ко» оплачивает компания «Анте медиам» – владелец расположенного в «Парковом» дата-центра. Еще около 400 тысяч гривень ежемесячно платит ресторан, расположенный в «Парковом».

Получал «Амадеус» и средства из государственного бюджета. Национальная общественная телерадиокомпания Украины должна уплатить более миллиона гривень за использование помещений во время конкурса «Евровидение».

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Правда, и расходы у комплекса немалые: в некоторые месяцы около миллиона гривень уходит только на электроэнергию.

В годовых отчетах фирма показывает чистый убыток, при этом выручка за 2016 год составила около 40 миллионов гривень, за 2015-й – около 20 миллионов гривень.

Поэтому с августа частное имущество по решению суда должно было перейти не в собственность, как поспешил заявить президент, а в оперативное управление государству.

Право оперативного управления для организации охраны, ответственного хранения, проведение текущих ремонтов, обслуживание и поддержание имущества в надлежащем состоянии суд передал госпредприятию «Финансирование инфраструктурных проектов».

Но и этого пока не случилось. За почти три месяца после вынесения определения суда государственное предприятие так и не начало управлять имуществом «Амадеуса».

«Мы еще не были на том объекте. Насколько там сложная процедура передачи, мы не понимаем. Пока мы принимали его как вещественное доказательство, согласно протоколу прокуратуры города Киева. Далее у нас, поскольку мы должны осуществлять какие-либо управленческие функции, разграничивать бухгалтерию и прочее, дважды уже обратились в прокуратуру с просьбой обеспечить нам доступ к объекту. Пока, я так понимаю, прокуратура также должна обратиться в суд, получить соответствующие постановления, чтобы можно было уже зайти», – сообщает руководитель ГП «Финансирование инфраструктурных проектов» Руслан Сиробаба.