Националисты захватили "вертолетную площадку" Януковича (фото)

Представители правых партий "Национальный корпус", ВО "Свобода" и "Правый сектор" заняли и требуют национализировать так называемую "вертолетную площадку" экс-президента Виктора Януковича в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба "Национального корпуса" на странице в Facebook.

Читайте такжеВ центре Львова ночью подожгли отделение "Сбербанка России" (фото, видео)

"Сегодня мы, националистические силы берем это здание ("вертолетную площадку", - ред.) под контроль. Мы требуем немедленно остановить "неопределенный статус" этого сооружения и вернуть его в государственную собственность", - говорится в сообщении.

Кроме того, националисты утверждают, что здание продолжает приносить деньги окружению Януковича, и выдвинули требования о национализации, оценке всего комплекса и т. д.

Как сообщал УНИАН, 14 октября националисты провели в Киеве Марш славы УПА.