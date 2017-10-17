Порошенко отреагировал на захват "вертолетной площадки Януковича"

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о неприемлемости захвата активистами так называемой «вертолетной площадки экс-президента Виктора Януковича» в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прекой сегодня в Киеве.

«Примером стука в открытую дверь является абсолютно неприемлемый захват вертолетной площадки с требованием вернуть в государственную собственность, когда он уже решением прокуратуры и находится в государственной собственности и ждет решения суда. Любые другие формы ведут к «атаманщине» и хаосу и являются абсолютно неприемлемыми», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, 16 октября представители партий «Национальный корпус», ВО «Свобода» и «Правый сектор» заняли и требуют национализировать так называемую «вертолетную площадку экс-президента Януковича» в Киеве.

Кроме того, националисты утверждают, что здание, в котором расположен вертодром, продолжает приносить доходы людям из окружения Януковича, и выдвинули требования относительно национализации, оценки всего комплекса.

Сегодня, 17 октября, пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что так называемая «вертолетная площадка экс-президента Виктора Януковича» находится в собственности государства.