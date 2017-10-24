"С*ка, ты что наделал?": у нардепа-радикала Мосийчука случилась истерика в суде по лидеру движения ОУН (видео)

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

У нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука сегодня утром произошла истерика при баррикадировании в Святошинском райсуде Киева, где сторонники Коханивского устроили погромы на суде по его делу.

Соратник Олега Ляшко в ярости кричал на конвоира: "С*ка, ты что наделал? Застрелись, дурак!". Предложение "застрелиться" нардеп с перекошенным лицом истерично прокричал несколько раз, передает "Страна".

Читайте также"Паковали" всех: как спецназовцы штурмовали Святошинский райсуд (видео)

Как сообщал УНИАН, сегодня утром спецназовцы в Святошинском райсуде задержали корреспондента УНИАН Лефтера и около 30 активистов. По словам Лефтера, у некоторых из них на лицах была кровь. Как сказал корреспондент УНИАН, его несколько раз ударили. Несмотря на то, что он кричал, что является журналистом, у него вырвали удостоверение. Позже, по словам Лефтера, их отвезли в Шевченковское управление полиции.

23 октября Святошинский райсуд Киева начал избирать меру пресечения лидеру добровольческого движения ОУН Николаю Коханивскому. Поздно вечером суд решил перенести заседание на 24 октября. Ночью сторонники Коханивского устроили погром в суде. Они разгромили помещение и соорудили баррикады из мебели, чтобы помешать вывозу Коханивского в ИВС. Его сторонники заявили, что отбили штурм силовиков. Сам Коханивский заявил, что активистов на разгром помещения спровоцировали полицейские.

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко сообщил, что во время штурма суда были задержаны 30 человек.