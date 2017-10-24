Корреспондента УНИАН и сторонников Коханивского после задержания привезли в Шевченковский райотдел

Задержанных в Святошинском райсуде Киева корреспондента УНИАН Сергея Лефтера и около 20 сторонников Коханивского привезли в Шевченковский райотдел полиции.

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По словам Лефтера, правоохранители записывают данные задержанных.

Комментируя ситуацию в суде, начальник полиции Крищенко заявил, что лица, которые блокировали суд ночью, продолжили делать это утром, и создалась угроза снова срыва судебного заседания по избранию меры пресечения Николаю Коханивскому".

Как сообщал УНИАН, сегодня спецназовцы в Святошинском райсуде задержали корреспондента УНИАН Лефтера и около 20 активистов. По словам Лефтера, у некоторых из них на лице кровь.

Как сказал корреспондент УНИАН, его несколько раз ударили. Несмотря на то, что он кричал, что является журналистом, полицейские вырвали у него удостоверение.

Напомним, сторонники лидера добровольческого движения ОУН Николая Коханивского сегодня ночью устроили погром в Святошинском райсуде Киева. Активисты разгромили помещение и начали возводить баррикады из мебели, чтобы помешать вывозу Коханивского в изолятор временного содержания после обнародования решения суда о переносе заседания по избранию меры пресечения на 9.00.

Полиция открыла уголовное производство по факту ночных событий в суде по ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).