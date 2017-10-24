Коханивского вывели из автозака и повели в зал заседаний Святошинского райсуда

Спецназовцы вывели лидера добровольческого движения ОУН Николая Кохановского из автозака и повели в зал заседаний Святошинского райсуда Киева для рассмотрения ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистов и активистов, которые вместе с Коханивским находились в автозаке, сообщили правоохранители.

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Как сообщал УНИАН, 23 октября Святошинский райсуд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Коханивскому. Поздно вечером суд решил перенести заседание на 24 октября на 9.00.

Ночью сторонники Коханивского устроили погром в здании суда. Активисты разгромили помещение и возвели баррикады из мебели, чтобы помешать вывозу Кохановского в ИВС. Активисты заявили, что отбили штурм силовиков. Сам Коханивский утверждает, что активистов на разгром помещения спровоцировали полицейские.

Коханивского правоохранители задержали 21 октября в Киеве возле станции метро «Академгородок». Его жена заявила, что это произошло после драки Коханивского с Русланом Качмалой (позывной «Рем»). Первый применил травматическое оружие. Женщина рассказала, что когда они возвращались с поминок их побратима, их у метро догнал «Рем», который якобы угрожал Коханивскому и провоцировал его. Тогда началась драка. Качмала начал убегать, а Коханивский догнал его, достал травматический пистолет и выстрелил. В результате обоих доставили в больницу.

В то же время в полиции личность оппонента Коханивского не раскрывают.

По данным правоохранителей, на месте стрельбы в траве обнаружены незарегистрированный ПМР и стреляные гильзы калибра 9 мм.