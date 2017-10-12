Посольство Украины в Израиле не нашло незаконного вмешательства в переговоры о поставках систем связи для ВСУ

Посольство Украины в Израиле не имеет информации о том, что в процесс выбора поставщика систем связи для Вооруженных сил Украины вмешиваются лица, причастные к криминалу . Об этом говорится в письме Посольства Украины в Израиле, направленном в адрес "ДС".

Напомним, что 27 мая этого года депутат Верховной Рады Иван Винник разместил на своей странице в Facebook пост, в котором сообщил, что в процесс выбора поставщика средств связи для Вооруженных сил вмешался его коллега по парламенту Юрий Деревянко. По словам Винника, Деревянко проник на территорию военной части, где проводились испытания образцов спецсвязи, и привел с собой представителя израильской компании Elbit Systems Вадима Авербуха. Винник указал, что Авербух более известен, как Гордон Зееви, и является адвокатом Севы Могилевича.

Винник указал, что Деревянки и Авербух парализовали деятельность военной комиссии и получили несанкционированный доступ к результатам испытаний, что может представлять угрозу для обороноспособности Украины. "Несанкционированное проникновение гражданина Израиля Вадима Авербуха в сопровождении народного депутата Украины Деревянко Юрия на территорию воинской части и фактический срыв испытаний, может свидетельствовать о совершении указанными выше лицами криминального нарушения украинского законодательства", - отметил Винник.

"ДС" направила в посольство Украины в Израиле письмо, в котором попросило прояснить ситуацию с участием компании Elbit Systems в тендере на выбор поставщика средств связи, отношения к этому тендеру Вадима Авербуха и наличие у него связей с криминалом и ФСБ.

В ответ на запрос посольство Украины в Израиле сообщило, что в июне этого года оно обращалось к руководству Elbit Systems и этим вопросам и получило официальный ответ.

В частности, для осуществления внешнеэкономической деятельности Elbit Systems пользуется услугами компании Lanwear Tranding Ltd, представителем которой в Украине является Авербух. "При этом служба безопасности Elbit Systems на постоянной основе тщательно проверяет репутацию своих бизнес-партнеров и, по состоянию на 19 июня 2017 года не имела информации относительно какой-либо противоправной (криминальной) деятельности В.Авербуха", - говорится в письме посольства.

Также руководство компании Elbit Systems подтвердило все полномочия Авербуха относительно реализации интересов компании в Украине. "Относительно возможной смены фамилии и имени Авербуха, компания осуществила соответствующую проверку, и не нашла подтверждения таким действиям", - говорится в письме посольства.

Также посольство Украины в Израиле отмечает, что в течение 2014-2015 годов Авербух неоднократно предоставлял помощь Украине по лечению раненых в АТО украинских военнослужащих - организовывал их перевозку в Израиль и устраивал в специальные медицинские учреждения.