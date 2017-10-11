Порошенко выразил "четкую позицию" о законе об образовании: дети из нацменьшинств должны знать украинский язык

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что в Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которая была принята в ноябре 1992 года, говорится о том, что все обязательства перед нацменьшинствами должны выполняться без ущерба для преподавания официального языка государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

«Моя позиция относительно сферы образования является четкой: качество образования определяет будущее и безопасность каждого государства», - заявил он.

«Принятый закон (об образовании - УНИАН) стал не только весомой частью образовательной реформы, но и законом равных возможностей для всех участников образовательного процесса. И особенно подчеркиваю: равных возможностей для всех учеников! Независимо от их происхождения, места жительства или национальности», - подчеркнул президент.

По словам главы государства, недопустима ситуация, когда дети, принадлежащие к национальным меньшинствам в Украине, не имеют надлежащего знания украинского языка, которое нужно им для дальнейшего обучения в университетах, развития карьеры, самореализации в Украине.

«Закон исправляет эту ситуацию. Верховная Рада Украины пошла на то, чтобы усилить изучение украинского языка на этапе дошкольного и начального образования с тем, чтобы впоследствии перейти на обучение на государственном языке. При этом не оставляя изучения родного языка в необходимых объемах», - отметил он.

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«В Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которая была принята здесь, в Страсбурге, в ноябре, 25 лет назад, говорится о том, что все обязательства перед нацменьшинствами должны выполняться «без ущерба для преподавания официального языка (языков) государства». Уверен, что положения Хартии должны должным образом соблюдать все, кто ее подписал», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Порошенко подписал Закон «Об образовании», языковые положения которого (ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран: Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

28 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил 7-ю статью закона об образовании на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее заключение относительно закона будет готово к декабрю.