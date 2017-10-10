Климкин ответил главе МИД Венгрии на заявление о пересмотре Соглашения об ассоциации

Министр иностранных дел Павел Климкин подчеркивает, что Украина согласится на пересмотр Соглашения об ассоциации с Еврсоюзом только с целью закрепления своей европейской перспективы. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в Twitter.

Читайте такжеГлава МИД Венгрии выступил за пересмотр Соглашения об ассоциации Украина-ЕС из-за закона об образовании"Очень удивлен заявлениями главы МИД Венгрии о пересмотре Соглашения об ассоциации. Планирую обсудить все вопросы 12 октября в Будапеште", - заявил Климкин.

"Для нас просмотр Соглашения об ассоциации возможен лишь в контексте обеспечения четкой европейской перспективы Украины", - подчеркнул глава МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто намерен инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС из-за языковых положений нового закона Украины «Об образовании».

По словам Сийярто, он планирует инициировать в следующий понедельник на совещании министров иностранных дел стран-членов Евросоюза в Люксембурге рассмотрение вопроса о пересмотре соглашения с Украиной.

Сийярто в очередной раз заявил, что закон создает в сфере образования для венгров и представителей других нацменьшинств в Украине ситуацию хуже, чем во времена СССР.