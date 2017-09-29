Посол Венгрии настаивает на внесении изменений в языковую статью закона об образовании

Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень настаивает на необходимости внесения изменений в языковую статью закона об образовании в Украине. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

Посол утверждает, что нынешнюю редакцию статьи 7 закона об образовании украинские депутаты ни с кем не согласовывали.

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"Мы говорили в течение года, что нельзя так принимать, и они всегда говорили, успокаивая нас – все будет в порядке, все будет хорошо. Нет, это не хорошо, что они приняли... В чем проблема – в том, что за час до голосования взяли вот такой вариант, и этот вариант седьмой статьи ни с кем не был согласован", - заявил посол.

Также он разъяснил заявление министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто о намерении блокировать все шаги по сближению Украины и Европейского Союза в рамках «Восточного партнерства» и любые евроинтеграционные инициативы.

"Не поддерживаем украинские предложения пока. Никаких украинских предложений", - сказал Кешкень.

При этом он рассказал, какие необходимо предпринять шаги, чтобы Венгрия поменяла свою позицию. "Изменить седьмую статью", - констатировал посол.

Также он сказал, что выражает в первую очередь позицию украинских граждан, которые представляют венгерское национальное меньшинство в Украине.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (в частности, ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран - Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

В свою очередь в Министерстве образования и науки заверили, что языковые положения нового закона (в частности, ст. 7) не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

28 сентября министр иностранных дел Украины Климкин направил 7-ю статью закона об образовании на рассмотрение «Венецианской комиссии».

Справка. Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

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Согласно закону, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным языком на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным языком на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

Лица, принадлежащие к коренным народам, нацменьшинствам Украины, которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.