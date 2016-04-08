В МИД Венгрии не смогли ответить, насколько санкции против РФ смогли приблизить решение конфликта в Украине

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время разговора с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Index.

По его словам, сейчас не понятно, насколько санкции смогли приблизить решение конфликта в Украине.

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"Мы являемся пессимистами, если говорить о полной реализации минских договоренностей" - сказал Сиярто.

По его словам, откладывание прагматичного сотрудничества с Россией и нормализации отношений противоречит интересам Европы и может означать для венгерской экономики новые потери.

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Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан ранее неоднократно подчеркивал, что автоматического продления санкций против России в июне не будет.

В частности, в феврале после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве Орбан сказал, что времена, когда санкции продлевались автоматически уже позади. Позже он заявил, что в июне ожидается "серьезная дискуссия" по поводу санкций.