Проект госбюджета-2018 вдвое сокращает финансирование политических партий – эксперты

Проектом государственного бюджета на 2018 год предусматривается, что представленные в Верховной Раде политические партии получат средств вдвое меньше, чем предусмотрено законодательством относительно их финансирования.

Читайте такжеНАПК настаивает на конфискации у ВО "Свобода" более 2,3 миллионов гривеньОб этом сообщает представительство Евросоюза в Украине со ссылкой на материалы круглого стола «Проблемы и перспективы реализации реформы финансирования политических партий», проведенного Центром политико-правовых реформ (ЦППР).

Согласно информации, в 2016-2017 годах эти партии получили на 10% меньше запланированных на их финансирование средств.

Эксперт ЦППР Дмитрий Калмыков во время заседания круглого стола отметил, что некоторые разработанные НАПК акты, которые требовались законом «О политических партиях в Украине», содержат существенные недостатки.

«Одним из них НАПК установило обязанность для партий подавать не только ежеквартальные финансовые отчеты, но и консолидированный финансовый отчет за год, что противоречит предписаниям закона», - сказал он.

Представители партий отметили неотложную необходимость ввести электронную систему подачи и обнародования ежеквартальных финансовых отчетов, поскольку бумажная форма слишком обременительна для многих партий. Объемы такого отчета могут достигать нескольких тысяч печатных листов, что очень неудобно при их представлении и требует значительных материальных затрат.

Член правления ЦППР Александр Банчук подчеркнул, что «закон позволяет делать огромные взносы в пользу партий, а установленные ограничения относительно размеров взносов никоим образом не стимулируют сами партии к поиску новых, то есть реальных и законных, источников финансирования».

Кроме того, сообщается, что фактически в 2017 году физическое лицо могло осуществить таких взносов на общую сумму до 1 280 000 грн, а юридическое - до 2 560 000 грн. В 2018 году эти показатели существенно возрастут.

Кроме того, участники круглого стола обсудили проблему целевого использования государственных средств. НАПК не определяет, какие расходы на уставную деятельность являются законными (целевыми), а какие - нет. В то же время за нецелевое использование бюджетных средств руководителю и бухгалтеру партии грозит уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы до 6 лет.