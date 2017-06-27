У "Самопомочи" конфисковано почти 132 тысячи гривень партийных взносов

В партии «Объединение «Самопомич» конфисковано почти 132 тыс. грн партийных взносов. Об этом глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак сообщила на своей странице в Facebook.

Читайте такжеНАПК обнаружило нарушения в финансировании партий "Самопомич" и "Батькивщина"По словам Корчак, такое решение принял Печерский райсуд Киева сегодня, 27 июня, по материалам НАПК.

Корчак также сообщила, что постановлением суда руководитель Киевской облорганизации «Самомочи», народный депутат Ирина Сысоенко признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 212-15 КУоАП (Нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, нарушение порядка предоставления или получения государственного финансирования уставной деятельности политической партии, нарушение порядка предоставления или получения финансовой (материальной) поддержки для осуществления предвыборной агитации или агитации по всеукраинскому или местному референдуму - УНИАН).

«Согласно анализу отчета Киевской областной политпартии «Объединение «Самопомич» за IV квартал 2016 года, Департамент по вопросам предотвращения политической коррупции выявил осуществление благотворительных взносов в пользу партии через кассу данной организации. Эти взносы были получены от 10 физических лиц на общую сумму в 131 900 грн. В течение трех последних месяцев 2016 года указанные взносы вносились руководителем областной парторганизации на текущий счет партии. Итак, штраф в 1700 грн (100 необлагаемых минимумов доходов граждан) и конфискация в государственный бюджет суммы взносов в поддержку партии в указанном выше размере», - написала она.