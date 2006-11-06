Комитет ВР заслушает председателя СБУ Дрижчаного

15-00 - Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны. Во время заседания будет рассматриваться вопрос о деятельности СБУ в 2006 году в контексте соблюдения законодательства Украины в повседневной служебно-оперативной деятельности и в процессе реформирования системы обеспечения национальной безопасности Украины. Будет докладывать председатель СБУ Игорь Дрижчаный. К участию в заседании комитета приглашены народные депутаты Украины, представители органов исполнительной власти и общественных организаций (ул. Садовая, 3-а, 3-й этаж, комната 330). Нужна аккредитация. Телефоны: 234-56-99, 279-74-80. Вход по карточкам аккредитации Верховной Рады Украины.