Наша Украина положила на лопатки регионалов и социалистов

"Наша Украина" лучше всех играет в футбол. Убедительную победу над политическими соперниками нардепы-спортсмены одержали в матче на кубок Верховной Рады.

Все как в настоящей политике - 4 фракции оспаривали первенство в Верховной Раде. Правда, дрались не за портфели, а за кубок. Жеребьевка свела "Нашу Украину" с Партией регионов, а команду БЮТ с социалистами.

Команда Александра Мороза выпустила на площадку тяжелую артиллерию - нетренированные социалисты таранили соперника массой тела.

Более яркий футбол показали "Наша Украина" и Партия регионов. На подножки бело-голубых помаранчевые отвечали яркими голами. Команда Януковича хотя и была подкреплена президентом профессиональной футбольной лиги, но это не спасло вратаря Хомутинника от 3 пропущенных голов. 3:2 - "Наша Украина" в финале.

За поражение помаранчевым, регионалы отомстили Бютовцам - 8:0. Партия регионов - 3 место, БЮТ в спортивной оппозиции. Команда нардепа Андрея Шевченко переходит в группу поддержки "Нашей Украині". Завершающие 14 минут поединка - это убедительная победа нашеукраинцев над командой СПУ. 6:0 - у помаранчевых спортивный праздник.

По материалам 5 канал