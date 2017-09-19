"От Украины до Южно-китайского моря": Трамп заявил, что нужно уважать суверенитет государств

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал страны Организации Объединенных Наций защищать суверенитет других стран, в том числе Украины. Об этом он сказал во время выступления на общеполитической дискуссии в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Мы должны защищать наши государства, их интересы и их будущее. Мы должны отводить угрозу суверенитету - от Украины до Южно-китайского моря. Мы должны поддерживать уважение к закону, уважение к границам и уважение к культуре", -подчеркнул Трамп.

"Как и учредители ООН намеревались, мы должны совместно работать и вместе противостоять тем, кто угрожает нам хаосом, беспорядком и террором", - добавил он.

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Как известно, президент Украины Петр Порошенко 21 сентября встретится с Трампом, чтобы обсудить "совместную тактику" относительно Донбасса.

УНИАН сообщал, что в Нью-Йорке проходит заседание Генассамблеи ООН, которое посетят около 130 мировых лидеров.