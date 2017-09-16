Порошенко и Трамп 21 сентября обсудят "общую тактику" по Донбассу – Климкин

Президент Украины Петр Порошенко и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 21 сентября в США обсудят сотрудничество в сфере безопасности и ситуацию на Донбассе.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил на брифинге, который транслировался на телеканале "112 Украина".

"Во-первых, есть ряд вопросов. Я, конечно, не могу сказать за президента Соединенных Штатов, что он затронет во время встреч. Но, конечно, будем обсуждать ситуацию вокруг оккупированного Донбасса. Конечно, будем обсуждать совместную тактику, поскольку мы ее уже проговорили с Куртом Волкером, должны согласовать и на высшем уровне", - сказал Климкин.

"Будем обсуждать сотрудничество в сфере безопасности. Безусловно, это один из ключевых вопросов, и, конечно, будем обсуждать содействие Соединенных Штатов для дальнейшего продвижения наших реформ", - заявил Климкин.

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Он добавил, что лично будет участвовать во встрече президентов Украины и США.

Также к переговорам будут привлечены советники по национальной безопасности, постоянные представители стран в ООН Владимир Ельченко и Никки Хейли.

"Это будет встреча, в которой будут участвовать все, кто нужны, чтобы обсуждать всю повестку дня", - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, встреча Порошенко и Трампа состоится в четверг, 21 сентября, в рамках их участия в 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.