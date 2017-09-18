Лагард: на преодоление коррупции в Украине могут уйти годы

Антикоррупционные реформы в Украине, включая создание национального антикоррупционного бюро – "лишь первый шаг", - заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, открывая конференцию «Четкий подход к преодолению коррупции» в аналитическом центре Brookings в Вашингтоне, передает "Голос Америки".

Читайте такжеГлава МВФ отметила важность проведения сбалансированной пенсионной реформы в УкраинеСледующие шаги по преодолению коррупции в Украине должны включать расширение полномочий по преследованию подозреваемых преступников и расширение возможностей прокуратуры предъявлять обвинение в антикоррупционных судах, подчеркнула Лагард.

"Ситуация в Украине акцентирует внимание на нашем более широком задании: добиться длительных изменений, - сказала Лагард. - Для этого международные организации, гражданское общество и политические лидеры должны действовать сообща. И мы должны реалистично воспринимать скорость возможного прогресса. Культура и привычки, хорошие или плохие, не меняются за день", - отметила Лагард.

"Свет – лучшая дезинфекция", - сказала Лагард словам верховного судьи США Луиса Брандайса и объявила о новых исследовательских инициативах по разработке методологии для количественного и качественного анализа проблемы. Исследования будут проводить аналитический центр Brookings и Международная финансовая корпорация."

"Ежегодно мир теряет от взяточничества, которое является лишь одним из проявлений коррупции, от $1,5 до $2 трлн, а это около 2% мирового ВВП. Эти потери – лишь верхушка айсебрга, долгосрочное влияние – гораздо больше", - сообщила глава МВФ.