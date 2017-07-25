Украина должна бороться с коррупцией, чтобы уменьшить рычаги влияния РФ - посол США

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович подчеркивает, что Украина должна бороться с коррупцией, чтобы уменьшить рычаги влияния Российской Федерации на страну. Об этом она сказала во время встречи со студентами Летней школы журналистики, которую организует газета «День».

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Дипломата попросили прокомментировать утверждение, что коррупция - это рак, страшнее российскую агрессию на востоке Украины.

"Думаю, что вопрос коррупции и состояние, в котором находится система правосудия, система судов, являются двумя наиболее важными вопросами для украинского общества, которые связаны между собой", - заявила Йованович.

Хотя посол подчеркивает, что важно добиться прогресса именно в борьбе с коррупцией, она также признает, что Украина уже сделала большой шаг в последние три года в этой сфере.

"Были созданы НАБУ и САП, система государственных закупок ProZorro. Они не являются идеальными, но они прозрачные, они электронные и они уменьшают коррупционную составляющую. Итак, есть много примеров того, что было создано в течение последних лет. Но я думаю, что важно продолжать работу ради будущего этой страны. Хорошо, что есть прогресс, но мы ожидаем еще больше", - сказала Йованович.

Также она подчеркнула, что Украина должна выиграть войну на Донбассе. "Война на Донбассе очень важна, и это война, которую Украина должна выиграть. Это даже не вопрос, поскольку речь идет о территориальной целостности и суверенитете", - сказала посол.

"Но, как известно, существует борьба с коррупцией, которая является не менее важной составляющей, поскольку речь о будущем Украины и о том, в какой Украине вы будете жить. Если не будет большей прозрачности, то страна и дальше будет под влиянием России, поскольку существуют способы потянуть непрозрачные рычаги. Чтобы Украина была действительно независимой страной западного образца, я считаю, что на самом деле чрезвычайно важно, чтобы украинское правительство и системы были прозрачными", - убеждена Йованович.