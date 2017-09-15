Подписи под Будапештским меморандумом дают меньше безопасности, чем один ядерный заряд - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что подписи под Будапештским меморандумом дают меньше безопасности, чем один ядерный заряд. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил в рамках работы 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) сегодня в Киеве.

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«То, что нас не убивает, делает сильнее», - это фраза Ницше, и она, по моему мнению, вполне отображает суть происходящего ныне в геополитике. Мы уже живем в новом мире», - отметил Порошенко.

«Если кто-то думает, что, когда наконец закончится война в Украине, все будет как прежде, я думаю, что эти люди ошибаются. Вы не можете воскресить к жизни десятки тысяч погибших украинцев, вы не можете забыть о том, что подписи под Будапештским меморандумом дают меньше безопасности, чем один-единственный ядерный заряд», - добавил президент.