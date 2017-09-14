Кремль хочет ввести российских миротворцев на Донбасс - политтехнолог

Путин хочет закрепить представление и понимание, что Россия не является стороной конфликта, и это "гражданская война" в Украине. Об этом в интервью ТСН.ua рассказал российский политтехнолог Станислав Белковский.

"Путин вовсе не стратег, а тактик. На тактическом уровне он доволен. Минские соглашения являются фейком. Стратегически это все нужно для того, чтобы принудить Запад к переговорам о "любви". Это у него не получается, но тактически Путин удовлетворен происходящим, потому что Минские соглашения базируются на заведомо нереализуемых пунктах, в первую очередь о признании особого конституционного статуса ОРДЛО и проведении в этих районах выборов по украинским законам. Согласитесь, невозможно себе представить украинские выборы в этих местах, где участвуют "Блок Порошенко", "Батькивщина" и так далее", - заявил Белковский.

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Также он обьяснил, почему Кремль так жаждет ввести российских миротворцев на территорию Донбасса.

"Еще одна составная часть этой доктрины в том, чтобы "ДНР" и "ЛНР" были признаны сторонами переговоров. Путин сказал, что миротворцев можно вводить только с согласия всех сторон. Под сторонами подразумевается в том числе "ДНР" и "ЛНР". Тем самым Путин хочет закрепить представление и понимание, что Россия не является стороной конфликта, это гражданская война в Украине, а Россия только внешний модератор и возможный спонсор мира, не более того", - заметил российский политтехнолог.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин сказал, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В свою очередь 7 сентября Порошенко заявил, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ.

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Украинская делегация в штаб-квартире ООН также передала на рассмотрение партнерам из Совета безопасности свой проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

8 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил слова Путина о миротворцах на линии соприкосновения в Донбассе. «Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она является в полном соответствии с логикой Минских договоренностей», - сказал Лавров.

11 сентября в телефонном разговоре Путин изложил канцлеру Германии Ангеле Меркель российскую инициативу о миссии ООН на Донбассе и выразил готовность дополнить проект резолюции Совета безопасности ООН о размещении миротворцев во всех местах поездок наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.