Украина внесет Россию в список стран миграционного риска

Кабинет министров Украины поручил Министерству иностранных дел и Службе безопасности Украины до 30 сентября внести Российскую Федерацию в список стран миграционного риска. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

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В частности, Кабмин принял план организации выполнения указа президента Украины от 30 августа № 256 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года «Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины».

Как сообщал УНИАН, СНБО поручил Кабинету министров в месячный срок обеспечить осуществление при участии Службы безопасности Украины комплексных мероприятий по усилению контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев, в том числе граждан России, и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины.

Правительству поручено принять меры по совершенствованию законодательства о порядке регистрации места жительства/пребывания на территории Украины иностранцев, в том числе граждан РФ, и лиц без гражданства, происходящих из государств миграционного риска или въехавших в Украину с территории таких государств.

Кабмин должен обновить перечень государств миграционного риска, в частности, внести в него Россию.

Правительство также должно проработать в двухмесячный срок вопрос о механизме и этапности внедрения предварительного электронного сообщения иностранцами и лицами без гражданства о въезде в Украину; осуществлении въезда в Украину и выезда из Украины иностранцами, в том числе гражданами Российской Федерации, по загранпаспортам, содержащим бесконтактный электронный носитель.

Указом установлен трехмесячный срок для принятия мер по созданию в установленном порядке и обеспечения функционирования центров предоставления административных услуг вблизи мест расположения контрольных пунктов въезда-выезда.

Кроме того, правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, решив вопрос необходимого ресурсного обеспечения фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства при осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда-выезда.