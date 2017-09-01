Украина ужесточила контроль за въездом и выездом иностранцев
Кабинету министров поручили в месячный срок обеспечить осуществление при участии СБУ комплексных мер по ужесточению контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев.
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №256/2017, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 10 июля «Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины».
Об этом сообщили в пресс-службе президента.
С целью обеспечения национальной безопасности, усиление контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров в месячный срок обеспечить осуществление с участием Службы безопасности Украины комплексных мер по усилению контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины.
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Правительству поручено также принять меры по совершенствованию законодательства о порядке регистрации места жительства/пребывания на территории Украины иностранцев, в том числе граждан РФ, и лиц без гражданства, которые происходят из государств миграционного риска или въехали в Украину с территории таких государств.
Согласно указу, Кабинет министров должен обновить перечень государств миграционного риска, в частности внести в него Россию.
Правительство также должно проработать в двухмесячный срок вопрос о механизме и этапности введения предварительного электронного извещения иностранцами и лицами без гражданства въезда в Украину; осуществление въезда в Украину и выезда из Украины иностранцами, в том числе гражданами Российской Федерации, по загранпаспортам, которые содержат бесконтактный электронный носитель.
Указом установлен трехмесячный срок для принятия мер по созданию в установленном порядке и обеспечению функционирования центров предоставления административных услуг вблизи мест расположения контрольных пунктов въезда-выезда.
Кроме того, правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, решив вопрос необходимого ресурсного обеспечения фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства во время осуществления пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда-выезда.