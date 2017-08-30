Концлагерь российского сознания

В России факт агрессии против Украины давно не скрывают. То есть официальная политика Кремля вроде не изменилась и заключается в мантре «ихтамнет» и «гдевашидоказательства», но публично об этом начали говорить всё больше и больше. Задаёт тон, как всегда, лично президент РФ. В 2014 году оккупировав Крым, он называл свою армию «народной самообороной», но буквально через несколько месяцев была выбрана новая форма «мы никогда не скрывали», что именно российские военные оккупировали полуостров. Еще чуть позже Путин размышлял об отправке россиян «решать военные вопросы на Донбассе». Ну и совсем недавно в ответ а вопрос, когда он «заберет Донбасс», заявил, что анализирует ситуацию, чтобы «своевременно принять решение».

И вот сейчас плотину вранья прорвало. Глава МИД Лавров говорит, что новыми бомбежками ситуацию на Донбассе не изменить, а ведущие российских госканалов в своих эфирах сожалеют, что Россия не захватила Мариуполь еще в 2014 году, а сейчас уже не хочет.

Но как только Россию начинают прямо в юридических документах называть агрессором и оккупантом, сразу весь агитпроп начинает изворачиваться, ерзать и орать из всех колонок: «это не мы». На этот раз поводом стало сообщение представителя президента в ВР Ирины Луценко о завершении работы над законопроектом о реинтеграции Донбасса, где Россия впервые законодательно станет страной-агрессором.

Ни один из таких замороженных конфликтов на постсоветском пространстве решен не был и не будет, так как не для этого они раздуваются самим Кремлем

В Москве первая и основная реакция – показательное удивление и проклятия в адрес Украины и «ее хозяев» не то за океаном, не то в Европе. Какие только аргументы ни использовались в РФ, чтобы доказать прежде всего себе, что русские не оккупанты, а великая нация-«миротворец» и посредник в решении территориальных споров. Правда, ни один из таких замороженных конфликтов на постсоветском пространстве решен не был и не будет, так как не для этого они раздуваются самим Кремлем.

В Совете Федерации считают, что новым законом о России как стране-агрессоре украинцев хотят отвлечь от внутренних проблем. В Госдуме считают, что эти инициативы «бесчеловечны» и они для «внутреннего пользования», но цель их оборвать последние связи российского и украинского народов. Российские депутаты говорят на эту тему так много, что иногда забываются и сами противоречат путинской мантре об «одном народе».

Три года хунта у власти, а лагеря до сих пор не созданы. Некачественный какой-то «фашизм» в Украине.

Но дальше пошло, как обычно, российское государственное телевидение. Телеканал Россия-24 придумал новый мем, на уровне «распятого славянского мальчика» и «репрессий против снегирей». В их версии российской агрессии «нет» потому, что в Украине все хотят досрочных выборов, а президенту Украины нужно ввести военное положение, чтобы арестовывать оппозиционеров и сажать их в концентрационные лагеря (!!!). Естественно, в первую очередь, для русскоязычных. Три года хунта у власти, а лагеря до сих пор не созданы. Некачественный какой-то «фашизм» в Украине.

Но если отбросить российскую пропагандистскую шелуху, то на практике дело совсем в другом. Действительно, закон о реинтеграции, а точнее об оккупированных территориях давно назрел и даже перезрел. Для Кремля возможность продолжать мучить граждан Украины на оккупированном Донбассе – это самоутверждение в своих глазах и возможность показать Западу «кузькину мать». Уходить из захваченных частей Донецкой и Луганской областей Москва не собирается, а Минск-2 будет использован, что навязать бесконечные и безрезультатные переговоры. Когда все здравомыслящие стороны пытаются избежать большой войны остается назвать вещи своими именами. Не так давно это сделали в США и в Франции. Пора и Украине закрепить это на бумаге.

Роман Цимбалюк, Москва