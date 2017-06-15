Путин ответил на вопрос, когда "заберет" Донбасс: анализирует ситуацию, чтобы "своевременно принять решение"
На реплику о том, что Минские соглашения не работают, президент РФ ответил, что "если бы их не было, было бы гораздо хуже".
Президент России Владимир Путин на вопрос, когда он «заберет Донбасс», заявил, что анализирует ситуацию, чтобы «своевременно принять решение». Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал после очередной «прямой линии».
Читайте также"Когда вы уйдете в отставку": в эфире прямой линии с Путиным неожиданно появились неудобные вопросыТак, на вопрос, когда «он заберет Донбасс, потому что там устали, три года прошло, там стреляют, и люди просто не знают, как быть, все разрушено», Путин ответил: «Да, я знаю. Это трагедия, и очень большая».
Он заявил, что Россия сделает все для того, чтобы минимизировать ущерб, который там имеется.
«Вы знаете нашу позицию в целом. Но мы будем делать все для того, чтобы людей там поддержать, вне зависимости ни от каких внешних факторов. Но очень рассчитываем на то, что ума, здравого смысла и ответственного отношения к делу хватит и у сегодняшнего киевского руководства, для того чтобы реализовывать те соглашения, те договоренности, которые были достигнуты в результате достаточно сложной работы, имею в виду прежде всего Минские соглашения», - сказал Путин.
На реплику о том, что Минские соглашения не работают, президент ответил, что «если бы их не было, было бы гораздо хуже».
«Это совершенно очевидная вещь. Но мы видим, что проблемы там не уменьшаются, а отчасти нарастают. И мы будем анализировать эту ситуацию, для того чтобы своевременно принять решения, которые будут адекватны складывающейся ситуации», - заверил Путин.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.