В законопроекте о реинтеграции Донбасса РФ впервые законодательно станет страной-агрессором – И.Луценко

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявляет, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса будет определено, что Российская Федерация является страной-агрессором по отношению к Украине в соответствии с международными нормами.

Об этом она сказала в эфире "5 канала".

"Самое важное, что введено, какие новеллы введены в этом законопроекте? В первую очередь, впервые на законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором", - отметила Луценко.

"Это очень важно для нас и для наших партнеров. Впервые мы с этим определились, и это не означает, что мы объявляем России войну, что у нас идет война, нет. Это страна-агрессор. Здесь четко определены международные пункты, которые дают нам возможность это формулировать", - сказала представитель главы государства в парламенте.

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Также она отметила, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса есть четкая ссылка на 51-ю статью Устава Организации Объединенных Наций относительно самообороны.

"Это означает, что Украина имеет право самообороняться. Это еще раз - не война, а самооборона. И это для того, чтобы Международный валютный фонд давал нам средства, это для инвесторов", - отметила Луценко.

Вместе с тем, по ее словам, в законопроекте "введено понятие, что Украина не несет ответственности за то, что делается на временно оккупированной территории".

"Здесь четко определены инструменты, мотивация и средства, которыми президент Украины предложит обществу на законодательном уровне реинтегрировать Донбасс, вернуть эти территории. Закон четко ориентирован только на возврат части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской, а не Крыма", - сказала Луценко.

Как сообщал УНИАН, Луценко заявила, что Украина провела консультации со странами "нормандской четверки" и Соединенными Штатами Америки относительно законопроекта о реинтеграции Донбасса, который на 99% готов к внесению в украинский парламент.