Саакашвили въехал в Польшу из США по украинскому загранпаспорту
17:33, 07 августа 2017Политика
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Недавно указом Президента Украины Саакашвили был лишен украинского гражданства.
Михаил Саакашвили / REUTERS
Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили въехал в Польшу из США по украинскому заграничному паспорту.
Об этом он заявил в видеовыступления на своей странице в Facebook.
"Я поехал в аэропорт (в США), сел на самолет. К моему паспорту не было никаких вопросов. Затем я приехал в Польшу, и мне сказали - "добро пожаловать", - сказал Саакашвили.
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Напомним, что недавно указом президента Украины Саакашвили был лишен украинского гражданства за, якобы, неправдивые сведения о себе, которые он указал при получении украинского гражданства два года назад.
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