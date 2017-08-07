Саакашвили въехал в Польшу из США по украинскому загранпаспорту

Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили въехал в Польшу из США по украинскому заграничному паспорту.

Об этом он заявил в видеовыступления на своей странице в Facebook.

"Я поехал в аэропорт (в США), сел на самолет. К моему паспорту не было никаких вопросов. Затем я приехал в Польшу, и мне сказали - "добро пожаловать", - сказал Саакашвили.

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Напомним, что недавно указом президента Украины Саакашвили был лишен украинского гражданства за, якобы, неправдивые сведения о себе, которые он указал при получении украинского гражданства два года назад.