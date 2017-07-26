Саакашвили лишили украинского гражданства - нардеп

Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Об этом сообщил в Facebook народный депутат Игорь Мосийчук.

"Мне подтверждают: это правда - грузинского януковича Михо Саакашвили лишили украинского гражданства", - написал он.

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По его словам, это свидетельствует о том, что "Президент Петр Порошенко наконец-то начал признавать собственные ошибки".

"Он незаконным образом предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки", - добавил нардеп.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Грузии дважды официально обращалась к украинской стороне с просьбой передать бывшего президента страны Михаила Саакашвили и дважды получила официальный отказ.