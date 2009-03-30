2 апреля в 12.00 в офисе Biasi-Украина состоится пресс-конференция на тему: "Энергосберегающая технология Biasi - открытие представительства в Украине". Спикерами выступят: директор представительства Biasi-Украина Людмила АРЗЫБОВА, технический директор Biasi-Украина Геннадий БАКАРАС, пресс-секретарь Biasi Group Мария САНГУРСКАЯ.

Участники пресс-конференции расскажут о стратегии концерна Biasi в Украине, о планах развития, а также о концепции производства «multienergy products», которая будет реализована до 2011 года.

Кроме того, на пресс-конференции журналистам будут продемонстрированы уникальные технологии Biasi.

В 13.15, по окончании мероприятия, состоится легкий фуршет.

Пресс-конференция будет проходить по адресу, г. Киев, Софиевская Борщаговка, ул. Озерная, 17. Добираться от станции метро «Житомирская» маршрутными такси №720, №721, со станции метро «Академгородок» - маршрутными такси №56 до остановки «Автосалон Hyundai».

Аккредитация журналистов обязательна.

Просьба обращаться к пресс-секретарю Марие САНГУРСКОЙ, тел. 8 (097) 491-78-52, e-mail – macskubik@gmail.com.