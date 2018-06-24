Тимошенко в Токио рассказали, как Ющенко просил у них японского меда

Пожилого господина Рёхеи Мурата сморил неумолимый Морфей. Вывели его из дремоты лишь аплодисменты в адрес Тимошенко. “Премьер-министру, да еще и такой красивой женщине не нужны технические средства” . Репортаж

Юлия Владимировна посетила Японию в очень “красивое время”, как сказала она сама: когда зацвела сакура. Тимошенко поселилась в гостинице-небоскребе “Нью Отани” – той же, где несколько лет назад останавливался Президент Ющенко, – на пятнадцатом этаже, с которого в хорошую погоду, если очень присмотреться, видно гору Фудзияма. Но вряд ли ей было до пейзажей: после десятичасового перелета нужно было самой произвести хорошее впечатление на японцев.

И это ей, судя, по всему, удалось.

Каждую деловую встречу – с премьер-министром Таро Асо, в парламентской ассоциации дружбы Украина–Япония, с руководством государственных и коммерческих структур – она начинала с одного. Мы хотим, чтобы Япония стала надежным партнером в модернизации и реконструкции Украины. За семнадцать лет нам этого сделать не удалось, и из-за мирового кризиса все наши изъяны вылезли наружу. И кто как не Япония – «намбер ван” по интеллектуальным технологиям – может помочь нам модернизировать все и вся: коммунальную сферу, электроэнергетику, газотранспортную систему и даже сельское хозяйство.

Юлия Владимировна повторяла это с такой настойчивостью, что люди со слабыми нервами могли бы подумать, что Украина вскоре превратится в японскую провинцию. Я ставил вопрос членам украинской делегации: это просто такая себе дипломатически-реверансная риторика, которой никогда не чуждалась наша премьєр-министр, или действительно за этим что-то реальное стоит – Япония нам поможет.

Всегда мрачный Виталий Гайдук – главный советник премьер-министра, он же координатор межправительственного украинско-японского сотрудничества – считает, что мы к этому идем уже несколько лет, и японцы, которые “в десять раз нас умнее”, могут помочь нам модернизировать все сферы.

– Кроме военной, с которой лучше не связываться, – добавил он. – Они могут даже наладить выпуск тепловых насосов (благодаря которым используется тепловая энергия глубинных вод. – Авт.) для отопления помещений. Если я поставлю себе в коттедже такой насос, а еще солнечные батареи, то на хрена мне тот газ?

Всегда философски настроенный министр экономики Богдан Данилишин тоже не разделяет нашего скепсиса. Есть лишь одна проблема, считает он.

– Мы подписали с Японией более двадцати меморандумов в очень разных сферах, – сказал он. – Но беда в том, что для японцев меморандум – это документ действия, а для нас часто декларация намерений.

Всегда улыбающийся руководитель Индустриального союза Донбасса Сергей Тарута, давно перестраивающий с японцами в Алчевске уникальную газотурбинную электростанцию комбинированного цикла, только улыбался.

Всегда серьезный советник премьера Александр Гинзбург заверил, что тоже верит в японский капитал, особенно в аграрном секторе.

– Японцы потребляют много мяса, а мы можем его обеспечивать, – сказал он. –Вообще можем поставлять в Японию разную сельскохозяйственную продукцию...

Кстати, о Гайдуке... По сведениям членов украинской делегации, его представили во время рабочего ланча с руководством Общественного совета по международным дружеским обменам как вице-премьер-министра Украины. Наверное, чтобы повысить статус лица, отвечающего в правительстве за связи с Японией. Говорят, Гайдук, который поднялся со стула, чтобы поклониться, услышав, что он "вице-премьер", едва попал на него обратно. А затем, когда ел палочками обед, никак не мог справиться с вареной морковью, которая в итоге таки выскочила на пол...

Мы спросили Гайдука, понравилась ли ему роль "вице-премьера".

– Мне было очень не по себе, – еще больше помрачнел главный советник. – Во-первых, я совсем не хочу такой должности, во-вторых, я уже был вице-премьером, и главное – мне было неудобно перед коллегами...

По словам очевидцев, в отличие от взволнованного Гайдука, сама Юлия Владимировна орудовала палочками очень умело.

– ...будто родилась в Японии, – поделился представитель японской делегации.

...Юлии Владимировне, как всегда, наговорили много комплиментов. Когда почтенный японец представлял ее на форуме с представителями политической, деловой и научной элиты, произошел небольшой казус, которого украинцы и не заметили (мне помог японский журналист). Возможно, ожидалось, что выступление главы правительства будет сопровождаться каким-то наглядными материалами с демонстрацией на экран (украинская сторона это отрицает). Японец, представляя Тимошенко, сказал:

– Нам не нужны никакие технические средства...

– Вы сказали технические средства? – переспросила переводчица.

– Да, а вы что, не знаете, что такое технические средства?

– Знаю, но...

– Так вот нам не нужны никакие технические средства! Это всевозможным министрам они нужны. А премьер-министру, да еще и такой красивой женщине – нет.

То есть смотреть нужно на Ю.В., а не на какие-то наглядные материалы.

Комплименты Юлии Владимировне касались не только ее внешности. Так, депутат парламента Хакуо Янагисава, возглавляющий Ассоциацию дружбы Япония – Украина, во время рабочего завтрака сделал реверанс в сторону ее политической деятельности.

– О вас в Японии хорошо известно, я уважаю вашу патриотическую деятельность как политика, – сказал он.

Кто-то из коллег-журналистов услышал даже, что господин Янагисава сравнил Юлию Владимировну с Жанной д’Арк, но скажу откровенно, что этого не расслышал. Говорили скорее об арке – Арке свободы и процветания, как назвал японский премьер группу стран, двигающихся путем демократии. В эту арку входит и Украина. Да и само сравнение с француженкой вряд ли можно было бы назвать удачным...

В целом, как утверждают члены украинской делегации, никаких разговоров о внутренних политических разборках в Украине не велось. В этом плане не могу не согласиться с Гайдуком, который считает огромным плюсом украинско-японского сотрудничества политическую незаангажированность Японии. Разве можно было бы представить, скажем, переговоры между Тимошенко и Путиным, чтобы там и полслова не было сказано о внутриполитической ситуации в Украине?

Правда, Президента Украины один раз вспомнили. Это было во время рабочего ланча.

Исполнительный вице-председатель Общественного совета по международным дружеским обменам Рёхеи Мурата сказал такое:

– Мы знаем много об Оранжевой революции в Украине. Знаем о конфликте с Россией, когда были прекращены поставки газа в Украину в начале этого года. Знаем о ваших трудностях – мировой кризис охватил и Украину...

Другой член делегации добавил:

– Президент Украины, когда несколько лет назад приезжал к нам, просил попробовать японского меда...

Юлия Владимировна и бровью не повела. Легкий смешок читался лишь в глазах некоторых членов украинской делегации.

...В своем тосте во время ланча госпожа Тимошенко опять говорила о необходимости модернизации и реконструкции Украины. О том, что Япония своим участием в реализации общих проектов укрепляет украинскую независимость. О том, что после кризиса мы должны выйти более сильными, а не более слабыми...

Пожилого господина Рёхеи Мурата при этом сморил неумолимый Морфей (смторите на фото ниже). Вывели его из дремоты лишь аплодисменты в адрес Юлии Тимошенко. Она завершила тост красивыми словами о красивом времени и цветении сакуры, от которого перешла к пожеланиям процветания Японии.

Подробнее о визите премьер-министра Украины к Японии читайте в материалах:

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Владимир Ильченко, Токио - Киев

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