Японский коллега озвучил для Тимошенко название сотрудничества с Украиной

В Токио проходит встреча премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с премьер-министром Японии Таро АСО.

Как передает корреспондент УНИАН, премьер-министр Японии отметил, что Украина занимает важное место в стабилизации ситуации во всей Европе.

Он сказал, что Япония хочет и в дальнейшем развивать сотрудничество с Украиной по направлению, которое условно называется «арка свободы и процветания», поддерживать усилия Украины по демократизации и переходу к рыночной экономике.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила за то, что Япония уже на протяжении многих лет сотрудничает с Украиной. Она особо отметила вложение инвестиций в реконструкцию главного аэропорта Украины – “Борисполь”. По ее словам, Украина ощущает Японию надежным партнером.

Ю.ТИМОШЕНКО также сказала, что мировой кризис высветил все недостатки в Украине, в частности, в отрасли энергетики, коммунальной сфере, металлургии, химии. Премьер-министр Украины подчеркнула, что именно Япония могла бы быть важным фактором реконструкции и модернизации в Украине. «Потому я лично и правительство все сделаем для развития и усиления сотрудничества», - отметила премьер.