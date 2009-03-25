У Тимошенко в апреле ждут 150 млн. евро

В апреле в Украину поступит половина средств от продажи Японии квот на выброс парниковых газов.

Об этом сообщил УНИАН руководитель группы советников премьер-министра Украины Виталий ГАЙДУК, входящий в состав украинской делегации во главе с главой правительства Юлией ТИМОШЕНКО, которая осуществляет рабочий визит в Японию.

В.ГАЙДУК напомнил, что Украина продала квоты на сумму 300 млн. евро. По его словам, 150 млн. поступят в будущем месяце на счет казначейства, и эти средства будут потрачены исключительно на реализацию украинско-японских проектов, связанных с уменьшением вредных выбросов в атмосферу. В частности, на модернизацию ТЭС и усовершенствование технологических процессов переработки мусора.

В.ГАЙДУК подчеркнул, что эти деньги, которые относятся к доходной части бюджета, не могут быть использованы на другие программы, в частности социальные.

По словам В.ГАЙДУКА, любые средства, привлеченные в Японии, будут использованы на приобретение японских технологий и реализацию совместных проектов.

Как сообщал УНИАН, Украина в марте подписала договор с Японией о продаже 30 миллионов единиц своих квот на выброс углекислого газа.

Справка УНИАН. В рамках Киотского протокола, который Украина ратифицировала в 2004 году, существует понятие так называемых гибких механизмов, среди которых для Украины привлекательными являются два, – торговля выбросами и проекты совместного внедрения, которые позволяют получать доходы от продажи квот.

Продажа части своей квоты предусматривает продажу "излишков" тем странам, которые превышают уровень собственной квоты выбросов. На сегодня основным "проблематичным" газом является СО2, поэтому торговля именно квотами углекислого газа способна принести самую большую выгоду.