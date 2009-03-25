Украина будет поддерживать постоянное членство Японии в Совете безопасности ООН

Украина подтверждает намерение поддерживать постоянное членство Японии в Совете безопасности ООН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в совместном украинско-японском заявлении, которое должно быть распространено по итогам переговоров премьер-министров Украины Юлии ТИМОШЕНКО и Японии Таро АСО в Токио 25 марта.

В частности, речь идет о том, что обе стороны одобряют сотрудничество между странами в рамках ООН и ее специализированных подразделений.

Во время переговоров обе стороны выразили свою решимость активно работать вместе для скорейшей реализации реформы Совета безопасности ООН, включая расширение как постоянного, так и непостоянного членства в Совете. В этом контексте украинская сторона подтвердила свою поддержку постоянного членства Японии в Совете безопасности, говорится в заявлении.

Украинская сторона выразила свою надежду на поддержку Японией позиции Украины относительно необходимости обеспечения дополнительного непостоянного места для восточноевропейской региональной группы стран в Совете безопасности ООН в любой версии расширения Совета безопасности ООН.

В заявлении также сказано, что Украина высоко оценивает поддержку Японией Организации демократии и развития – ГУАМ и активное сотрудничество и диалог между Японией и ГУАМ. Обе стороны выразили уверенность, что продолжение диалога ГУАМ-Япония будет способствовать расширению дальнейшего сотрудничества в таких сферах, как туризм, торговля, энергосбережение и защита окружающей среды.

Обе стороны также обменялись взглядами на ситуацию в Северной Корее и подчеркнули, что ради мира и стабильности в Северо-Восточной Азии важно, чтобы Северная Корея воздерживалась от запуска баллистических ракет.