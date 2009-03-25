Тимошенко помолилась за выход из кризиса

Украина надеется, что Япония станет мощным партнером в стратегической комплексной модернизации, в частности, сфер энергетики, сельского хозяйства, коммунальной сферы, строительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО во время рабочего ланча с руководителями ведущих японских корпораций “Сумитомо”, “Мицубиси хеви индастриз”, “Мицуи”, “Марубени”, “Мицубиси”, “Соджику” и Комитета делового сотрудничества с Украиной Японской федерации бизнеса “Кейданрен”.

В комплексной модернизации, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, Украина нуждается уже 17 лет. По ее словам, в правительстве “все мнения совпали, что именно Япония была бы самым лучшим стратегическим партнером для модернизации”. С этой целью Украина и обратилась к Японии, отметила премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что стороны уже “сделали некоторые шаги”, в частности, подписаны документы об организационных мероприятиях, определены сферы сотрудничества и созданы рабочие группы. В дальнейшем Украина и Япония должны разработать комплексный план действий, добавила она.

Во время встречи стороны дали высокую оценку договора о выкупе квот на выброс углекислого газа в рамках Киотского протокола (Украина в марте подписала договор с Японией о продаже 30 миллионов единиц своих квот на выброс углекислого газа – УНИАН).

Украинская сторона также выразила заинтересованность в участии японского бизнеса в совершенствовании технологических процессов переработки мусора, модернизации украинских ТЭС, оптимизации технологических процессов в портах.

Украина со своей стороны выразила готовность экспортировать в Японию продукцию сельского хозяйства, в частности зерно и мясо.

После завершения рабочего ланча Ю.ТИМОШЕНКО приняла участие в церемонии подписания Меморандума между Государственным экспортно-импортным банком Украины и Агентством “Некси”.

Этот меморандум, как отметили в Посольстве Украины в Японии, будет способствовать расширению сотрудничества в сфере поддержки и стимулировании торговли между странами, созданию взаимовыгодных условий для реализации украинско-японских проектов.

Встреча Ю.ТИМОШЕНКО с представителями ведущих японских корпораций проходила в рамках ее рабочего визита в Японию.

Ю.ТИМОШЕНКО перед встречей отметила, что первое, что она сделала после прибытия в Японию, - помолилась в Синтоистском храме Мейдзи Дзингу, чтобы обе страны “меньше переживали кризис, а также, чтобы украинская и японская команды построили действительно стратегическое сотрудничество”.