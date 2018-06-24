Тимошенко в Японии «очистили» от злых духов и напоили саке (фоторепортаж)

Денег не дали, правда обещали прислать эксперта, напоили саке и подарили целых два звучных титула – один для украинско-японского сотрудничества, другой для самой ЮВТ. В итоге, уже на второй день визита Тимошенко вспомнила о Путине…

Из двухдневного визита в Японию премьер-министр Украины привезет домой титул «украинской Жанны д’Арк», красивое название для украинско-японского сотрудничества – «Арка свободы и процветания», кучу наговоренных японским коллегой комплиментов, обещание прислать в Украину экспертов, в том числе и в области финансов, и несмотря на все усилия как можно привлекательнее расписать украинские черноземы и благодатный инвестиционный климат... ни копейки денег.

К сожалению выяснилось, что в Японии победные реляции главы нашего правительства, худо-бедно срабатывающие в Украине, теряют свою «чудотворную силу». А о реальном положении дел осведомлен не только японский премьер Таро Асо, но и, скажем, глава общественного совета по международным дружеским обменам Рёхеи Мурата, которому Тимошенко пыталась обещать личную поддержку японского бизнеса в Украине. Господин Мурата отделался дипломатичным замечанием, мол, ему известно о трудностях, которые переживает Украина в связи с мировым финансовым кризисом. А также он уверен, что Япония заинтересована в продолжении и укреплении экономических связей…

Ничуть не хуже из ситуации выкрутился и премьер-министр Таро Асо: его встреча с Тимошенко, заявил господин Асо на пресс-конференции, была весьма содержательной, особенно с учетом того, что это был первый визит премьер-министра Украины в Японию. Также японское правительство приветствует динамику укрепления отношений в области глобальных изменений климата (проще говоря, продажу Украиной своих квот на выбросы парниковых газов). Ему также известно положение дел в экономике Украины, и он готов помочь коллеге, немедленно направив в Киев эксперта по финансам.

А еще премьер Японии научил Тимошенко, как получить кредит МВФ. В его версии все выглядит просто (почти по Литвину): необходимо обеспечить единение «всех внутренних сил в Украине», но при этом не забывать и о важном – каждая сторона должна исходить из «позиций протекционизма»... К сожалению, японский коллега «нашей Жанны» не уточнил, как именно можно добиться подобной управленческой идиллии.

В общем уже на второй день визита с утра, после попытки заинтересовать «началом нового этапа сотрудничества» Украины с Японией одного из депутатов японского парламента, Юлия Владимировна вернулась к привычным темам: система коллективной европейской безопасности и место Украины в ней. Просто соседство с ЕС Украину не устраивает, Киеву необходимо большее. На пути Украины в НАТО есть объективные препятствия. И соболезнования премьеру РФ Владимиру Путину, на сей раз - в связи с автокатастрофой в Петушковском районе Владимирской области.

Из безусловно приятных моментов визита, пожалуй можно отметить церемонию «очищения» от злых духов Юлии Владимировны и ее "непосредственного окружения" в синтоистском храме (по окончании ее премьеру торжественно вручили «бесогонную ветку» - министров от НУ-НС по Кабмину гонять, что ли?). И процедуру потребления саке, которая, судя по искреннему выражению лица, премьеру понравилась больше, чем встречи в верхах.

А вот среди безусловных просчетов – тот факт, что ни представители МИД, ни сотрудники нашего посольства в Японии, ни команда премьера и не подумали научить Юлию Владимировну правильно кланяться. Поклоны глава нашего правительства отбивала как истинный «гайдзин» (по-японски это - «чужак»), сцепив руки под грудью, хотя женщине полагается кланяться из стойки «футболиста в стенке перед воротами». Кстати, мужчины кланяются из положения «руки по швам».

Впрочем, нет худа без добра. Как объяснял одной даме, попавшей в неприятное положение из-за «поклонов этих дурацких», Вадим Смоленский, автор книги «Записки гайдзина», «Мы же иностранцы, с нас какой спрос? Совершенно никакого...»

Елена Перегуда

Фото Александра Прокопенко / УНИАН