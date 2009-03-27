Коммунальную сферу спасет Япония?

По результатам официального визита украинской делегации во главе с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в Японию определены перспективные направления сотрудничества в таких секторах экономики, как газотранспортная система, реконструкция и модернизация ТЭС, развитие альтернативной энергетики, реформирование жилищно-коммунального сектора, модернизация предприятий горно-металлургического и химического комплекса и др.

Об этом говорится в сообщении Управления КМУ по связям со СМИ, переданном агентству УНИАН.

Кроме того, как сообщается, достигнута договоренность о налаживании сотрудничества в области сельского хозяйства, в реализации проектов по развитию инфраструктуры в Украине, в частности, в рамках Официальной помощи развитию и других форм финансового и инвестиционного сотрудничества.

Также, обсуждался вопрос реализации Меморандумов, которые были подписаны 9-10 марта текущего года в Токио во время второго заседания Координационного совета по экономическому сотрудничеству с Японией и Комитета делового сотрудничества с Украиной Японской федерации бизнеса "Кейданрен".

В этих документах, которые должны стать стартовой площадкой для подготовки и внедрения новых двусторонних проектов, определены приоритетные направления развития украинско-японского сотрудничества в разных отраслях экономики.

Особая заинтересованность проявлена к сотрудничеству в рамках Киотского протокола, в частности, во внедрении проектов на основе «Схем зеленых инвестиций» (СЗИ) и совместного внедрения (СВ), направленных на энергосбережение и использование альтернативных источников энергии в таких секторах экономики Украины: газотранспортная система; реконструкция и модернизация ТЭС; развитие альтернативной энергетики (ветро-, солнечной и т.п.); реформирование жилищно-коммунального сектора; строительство очистных сооружений, которые сопровождаются производством энергии из осадка сточных вод и утилизация биомассы; внедрение новейших технологий углеобогащения, добычи и использования газа метан на шахтах; модернизация предприятий горно-металлургического и химического комплекса и т.п.

Также достигнута договоренность о сотрудничестве в проектах по модернизации и реконструкции металлургических заводов Украины с использованием современных энергосберегающих японских технологий, в том числе по схеме зеленых инвестиций; реализации проектов по модернизации заводов черной металлургии и химических заводов, включая замену турбин и компрессоров, с целью повышения энергоэффективности, а также проектов по улавливанию углекислого газа в химической промышленности; реконструкции и технической модернизации предприятий химического комплекса Украины с внедрением современных энергоэффективных и экологически чистых технологий и т.п.

Во время двусторонних встреч также достигнуты договоренности относительно модернизации и реконструкции теплоснабжения Украины, внедрения современных когенерационных установок в ЖКХ, использования биомассы в качестве топлива, установки тепловых насосов для уменьшения использования ископаемого топлива, перевода ЖКХ на альтернативные источники поставок энергии, внедрения современных технологий для модернизации системы очистки коммунальных и промышленных стоков, а также совершенствования существующей системы утилизации бытовых отходов в соответствии с мировыми стандартами.

С целью улучшения энергоэффективности и надежности украинской теплоэнергетики и уменьшения выбросов парниковых газов в атмосферу, в соответствии с Киотским протоколом, обсуждалась возможность внедрения в Украине современных блоков мощностью 600МВт на суперкритических параметрах на ТЭС.

Зафиксированы также намерения относительно реализации проектов модернизации газотранспортной системы Украины, в частности, модернизации компрессорных станций, в том числе в рамках Киотского протокола.