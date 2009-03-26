Японцы назвали Тимошенко «украинской Жанной д’Арк»

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в рамках рабочего визита к Японии провела рабочий завтрак с членами парламентской Ассоциации дружбы Япония-Украина, сообщает Правительственный портал.

Юлия Тимошенко поблагодарила участников Ассоциации за многолетнюю поддержку Украины и участие в совместных проектах, а также очертила пути сотрудничества двух стран в условиях мирового финансового кризиса.

Премьер-министр отметила, что правительство Украины приняло решение не прозябать в стагнации во время кризиса, ожидая его завершения, а наоборот – дать мощный толчок экономике путем коренной модернизации во всех сферах жизнедеятельности страны.

Глава украинского правительства подчеркнула, что лучшим партнером в этой работе Киев видит Японию, как государство, которое занимает первое место в мире по развитию современных технологий.

"Самое главное, что руководство Японии, элита Японии давно исповедует концепцию "Арки свободы и процветания", куда входит и Украина. А это значит, что мы имеем политическую поддержку ваших стран-соседей. Это дает нам возможность надеяться, что вместе мы можем пройти этот путь очень успешно", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Она напомнила присутствущим, что в начале марта украинская делегация в составе министров и руководителей ведомств заключила свыше 20 меморандумов и протоколов с японской стороной относительно модернизации важнейших сфер жизни Украины.

В свою очередь, депутат японского парламента Хакуо Янагисава от имени парламентской Ассоциации дружбы выразил надежду, что в период мирового финансового кризиса японское руководство приложит все усилия для общего преодоления ее негативных последствий. Как пример успешного сотрудничества Хакуо Янагисава навел недавно заключенное соглашение о передаче квот на выбросы в воздух вредных веществ в соответствии с Киотским протоколом.

Также японский депутат сообщил, что в Токио давно ожидали визита Юлии Тимошенко. "В Японии вас называют "украинская Жанна д’Арк". Мы уважаем вас за патриотическую деятельность", - отметил Хакуо Янагисава.