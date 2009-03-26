Тимошенко в Японии рассказала о двух путях выхода из кризиса

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступила перед представителями политической и деловой элиты Японии.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе встречи украинский премьер призвала представителей деловой и политической элиты Японии к взаимовыгодному сотрудничеству с Украиной. Она отметила, что японский бизнес получит в Украине рынки сбыта, сможет реализовать экспортный потенциал товаров и услуг. Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что энергоэффективность в Украине в 19 раз ниже, чем в Японии. “Поэтому кризис энергетика Украины переживает очень тяжело”, - сказала премьер. По ее словам, из экономического кризиса есть два пути выхода: первый путь, когда страна становится более слабой и второй, “который мы избрали, - выйти из кризиса обновленной, реформированной и модернизированной”. Для этого, по словам премьер-министра, Украина должна найти надежных партнеров для модернизации не одной отрасли, а всей страны. “И мы находим таких партнеров”, - сказала она. Одним из партнеров она назвала Европейский Союз, с которым недавно была подписана декларация о модернизации украинской газотранспортной системы. “Второй партнер в этой задачи, - это Япония”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО. Премьер выделила две сферы сотрудничества, которые, по ее мнению, были бы выгодны как для Украины так и для Японии. Одна из них, это атомная электроэнергетика, вторая, - которую Ю.ТИМОШЕНКО назвала определяющей – это сотрудничество в аграрном секторе. Премьер-министр напомнила, что в Украине сосредоточена треть мировых черноземов. Эта сфера, по ее словам, нуждается в “инвестировании и профессиональной работе”, и “отдача будет существенной”. Как подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, Япония может принять участие в строительстве новых элеваторов для хранения и переработки зерна. Кроме того, отметила премьер, “мы могли бы совместно производить экологически чистые продукты и экспортировать их в Японию”. В своем выступлении украинский премьер назвала три источника “всех систем модернизации Украины”. “Первый источник, - по ее словам, - это расходы из стабилизационного фонда госбюджета в объеме 5 млрд. дол. Второй источник – продажа квот на выбросы углерода в атмосферу. Эти средства будут использоваться в качестве “зеленой” инвестиции для развития технологий энергосбережения. Третий источник - кредитование японских компаний Японским банком международного сотрудничества (JBIC)». Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что договорилась с банком об увеличении до 0,5 млрд. дол. кредитных линий японским компаниям, которые будут работать с Украиной.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что у Украины и Японии “достаточно общего”, в частности негативный опыт в использовании атомной энергетики, общий сосед, с которым необходимо выстраивать гармоничные отношения, общие интересы в будущем.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, японские инвестиции, “это не только инвестиции в развитие экономики, энергосбережение или технологии, это - инвестиции в укрепление независимости и свободы Украины”.