Тимошенко объяснила, почему Украине рано в НАТО

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает построение системы европейской коллективной безопасности перспективным для Украины, и таким, что может быть «достаточно гармоничным» для нашего государства.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на форуме перед представителями деловой и политической элиты Японии, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что программа общего партнерства, предложенная Украине, «поднимает отношения Украины с Европейским Союзом на порядок выше, чем просто соседство». «Только лишь соседство Украину не удовлетворяет», - сказала она, добавив, что “программа общего партнерства с ЕС дает доступ Украине к программам финансирования, в которых Украина не была ранее задействована”. “В любом случае, - сказала премьер, - каждая инициатива, приближающая Украину к ЕС, всегда приветствовалась в Украине”. Украина, по ее словам, не может оставаться одной, за рамками всех систем коллективной безопасности. По убеждению премьер-министра, Украина должна участвовать в системе коллективной безопасности, «но этот путь непростой».

При этом Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что за последние 10 лет Украина достаточно плодотворно проходит путь сотрудничества с НАТО, успешно выполняет все программы сотрудничества. “Однако среди стран - членов НАТО мнения относительно участия Украины в Альянсе разделились, «и право выполнять ПДЧ нам не было предоставлено», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, определив два объективных препятствия на пути Украины в НАТО. По ее словам, все политические силы, в том числе Президент, задекларировали, что вступление в НАТО осуществляется только по результатам всеукраинского референдума. Однако сегодня, добавила она, идею вступления в НАТО поддерживает около 30% граждан Украины, остальные - выступают против, или еще не определились. Кроме того, среди стран – членов НАТО нет единства относительно вступления Украины, заметила премьер.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО считает участие в формировании европейской политики безопасности и обороны перспективным путем для Украины. Такой путь, убеждена она, не является «антагонистом относительно работы НАТО».