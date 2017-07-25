Учения "Си Бриз-2017" стали весомым шагом для перехода к стандартам НАТО – Минобороны

Международные учения «Си Бриз-2017» в Черном море стали весомым шагом для перехода Вооруженных Сил Украины к стандартам Организации Североатлантического договора (НАТО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Он сообщил, что 22 июля завершились международные военно-морские учения «Си Бриз-2017». Масштабные маневры продолжались с 10 июля с участием представителей 16 стран. К ним привлекались почти 3,5 тыс военнослужащих, около 30 кораблей, катеров и судов, 22 единицы авиационной техники, около 100 единиц автомобильной и бронетанковой техники.

"Как отметил во время церемонии закрытия учений в Одессе командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко, участникам нынешнего «Си Бриз» удалось расширить формат учения на море, в поле воздухе и под водой", - сказал представитель Минобороны.

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В частности, по словам Воронченко, "одной из особенностей маневров стала апробация морского операционного штаба, аналог которому уже в конце текущего года планируется внедрить в организационно штатной структуре национальных военно-морских сил".

"Командующий видом Вооруженных Сил Украины подчеркнул, что отечественные военно-морские силы в ходе этих учений сделали еще один важный шаг в вопросе отработки совместимости и перехода на стандарты НАТО", - сказал Гуцуляк.

Также пресс-секретарь Минобороны заметил, что руководитель маневров от военно-морских сил США капитан первого ранга Мэтью Леман заверил, что Соединенные Штаты остаются верными своим партнерам и союзникам в регионе.

"По его словам, американские военные моряки будут использовать каждый шанс, чтобы проводить в Черном море совместные учения", - добавил Гуцуляк.

Кроме того, пресс-секретарь МО отметил, что Леман подчеркнул, что проведенные мероприятия способствовали укреплению взаимодействия и усилению региональной безопасности и стабильности.

"В ходе учений «Си Бриз-2017» корабельным составом пройдено более 5 тыс. морских миль, выполнено 60 совместных упражнений и элементов, сухопутной компонентой осуществлено 850 прыжков с парашютом, 6 высадок морского десанта, авиация провела более 310 вылетов, ее общий налет составляет 240 ч, а дайверы совершили около 300 погружений ", - подытожил пресс-секретарь оборонного ведомства.