В Одессе завершились международные военно-морские учения «Си Бриз-2017».

Как передает корреспондент УНИАН, церемония закрытия учений состоялась сегодня в Доме офицеров.

Как отметил командующий Военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Игорь Воронченко, во время учений, в которых приняли участие представители 16 стран, корабли многонациональной группировки прошли более 5 тыс. миль, военнослужащие выполнили 850 прыжков с парашютами. Кроме того, состоялось 60 совместных групповых учений береговой фазы, 6 высадок морского десанта, 280 подводных погружений (всего – 80 часов пребывания под водой), авиация осуществила 310 вылетов (241 час).

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Воронченко подчеркнул, что учения показали: «Вместе мы едины, вместе мы – сила», что является очень важным для поддержания мира и стабильности в Черноморском регионе.

«Одна из особенностей учений – был опробован морской операционный штаб, который в конце этого года будет внедрен в организационно-штабную структуру ВМС ВСУ», - сказал Воронченко.

При этом он поблагодарил партнеров Украину за идею создания такого штаба.

Вице-адмирал также выразил благодарность посольствам США, Великобритании за поддержку в подготовке учений, а также всем причастным и оказавшим помощь, содействие в проведении «Си Бриз-2017».

Руководитель учений с американской стороны, капитан 1-го ранга Мэтью Леман также поблагодарил всех партнеров, особенно Украину за гостеприимство.

«Выражаю благодарность всем 3 тыс. военнослужащих из 16 стран, которые принимали участие в самых сложных учениях за всю историю учений «Си Бриз», - подчеркнул он.

По его словам, подготовка, которую прошли военные, укрепит взаимодействие и внесет существенный вклад в обеспечение безопасности и стабильности в регионе.

«Каждый отдельный военнослужащий и каждая страна может гордиться участием в них, и Украина может гордиться больше всех», - акцентировал Леман.

Он отметил, что со стороны США впервые в учениях приняли участие два боевых корабля, военное подразделение особого назначения, конвертопланы CV-22 Osprey и новейший самолет Boeing P-8 Poseidon.

«Учения вышли на новый уровень. От следования заранее подготовленного сценария до проведения учений в режиме «свободной игры», - отметил Леман.

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Во время учений успешно отработано освобождение заложников, поражение вражеской подводной лодки, перехват ядерных материалов, которые перевозились нелегально по Черному морю, и пр.

Леман также добавил, что учения завершились, но США остаются верными своим партнерам и союзникам в регионе.

Как сообщал УНИАН, международные военно-морские учения «Си Бриз-2017» стартовали 10 июня.

В учениях принимали участие представители 16 стран, в частности, более 3 тыс. военнослужащих, из которых 800 - американские военные, и около 30 единиц авиационной техники, около 30 боевых кораблей, катеров, судов обеспечения.