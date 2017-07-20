Суд рассмотрит меру пресечения для нардепа Полякова 21 июля

21 июля в 10:00 в помещении Соломенского районного суда города Киева состоится рассмотрение ходатайства прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения народному депутату Украины Максиму Полякову ("Народный фронт").

Об этом говорится в сообщении на странице САП в Facebook.

Поляков подозревается в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Также в САП напомнили, что 19 июня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины при процессуальном руководстве прокуроров САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины. Установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблата.

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Следствие установило минимум пять эпизодов преступной деятельности, в результате которой задержанные лица, действующие в интересах названных народных депутатов, получили от представителя иностранной компании неправомерную выгоду на общую сумму более 300 тыс. долл. США. Эти средства были использованы для инициирования депутатами изменений в законы, подготовки законопроектов и их внесения в Верховную Раду, незаконного влияния на должностных лиц Госгеокадастра, Гослесагентства, Госгеонедр Украины, органов местного самоуправления, суда и прокуратуры с целью беспрепятственного принятия решений в пользу иностранной компании.

21 июня 2017 года Генеральный прокурор Украины внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест двух народных депутатов - Максима Полякова и Борислава Розенблата (исключен из фракции БПП). 11 июля 2017 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Полякова и Розенблата, однако отказалась дать согласие на их задержание и арест.

Как сообщал УНИАН, 18 июля Соломенский райсуд Киева назначил Розенблату мера пресечения в виде 7 млн грн залога и запретил без разрешения следователя покидать города Киев и Житомир.