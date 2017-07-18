Розенблату присудили залог в 7 миллионов гривень

Соломенский райсуд Киева назначил народному депутату Бориславу Розенблату мера пресечения в виде 7 млн ​​грн залога и запретил без разрешения следователя покидать города или Житомир.

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Как передает корреспондент УНИАН, после почти 9:00 заседание суда судья Светлана Кушнир частично удовлетворила ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения для Розенблата.

Частичность заключается в том, что суд несколько уменьшил залог - с 10 до 7 млн ​​грн. Данные средства или сам Розенблат, или иное лицо должны внести в течение 5 дней.

Кроме того, суд удовлетворил другие условия, о которых просили прокуроры, а именно обязал Розенблатта носить электронное устройство контролю, и не отлучаться из Киева и Житомира без разрешения следствия, сдать на хранение заграничный паспорт и другие документы, которые дают право въезда / выезда из Украины.

Мера пресечения действует до 12 сентября. Решение суда обжалованию не подлежит.

Как сказал журналистам прокурор САП Владимир Кривенко, прокуроры довольны решением даже несмотря на то, что размер залога был уменьшен. По его словам, самое главное, что следователи и прокуроры смогут контролировать перемещение депутата.

Сам Розенблат заявил журналистам, что выполнит все пункты постановления суда, но указал, что лично он на залог не имеет.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада лишила депутатской неприкосновенности, но отказалась дать согласие на задержание и арест Розенблата (исключенного из фракции "БПП") и Максима Полякова ("Народный фронт").

По данным прокуратуры, в действиях Розенблата усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов, в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества. Эти депутаты подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря.

САП просила Соломенский райсуд Киева избрать Розенблату меру пресечения в виде залога в размере 10 млн 2 тыс. 60 грн. Также прокуроры требовали обязать депутата сдать на хранение заграничный паспорт и другие документы, дающие право на въезд/выезд из Украины, обязать его носить электронный браслет, ограничить его передвижения между Киевом и Житомиром. Кроме того, прокуроры просят запретить Розенблату общаться с рядом свидетелей и подозреваемых по его делу.