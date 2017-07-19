Украинская сторона в Минске призвала Россию осудить заявление боевиков о "Малороссии"

Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в Минске призвала делегацию Российской Федерации осудить заявление боевиков о "Малороссии", противоречащее Минскому процессу.

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Заявления о т.н. «Малороссии» не отвечают основам Минского процесса и не способствуют урегулированию ситуации на Донбассе. Попытка раздела Украины не нова, и еще в 2014 году она потерпела крах. Вместо того, чтобы говорить о реинтеграции, на которую направлен Минский процесс, представители ОРДО заявляют о неких отдельных треках, которые идут вразрез со взятыми на себя обязательствами", - отметила она.

"Трехсторонняя контактная группа призвала воздержаться от любых конфронтационных заявлений, которые противоречат Минским соглашениям", - добавила Олифер.

"В этом контексте призываем Российскую Федерацию на всех уровнях осудить этот неприемлемый шаг ОРДО, который является тотальным нарушением Минских соглашений", - подчеркнула она.

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Как сообщали российские СМИ, 18 июля главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко предложил «вместо Украины» создать «переходное государство» «Малороссия». По словам Захарченко, «создание нового независимого государства поможет остановить конфликт на Донбассе».

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что заявление террориста свидетельствует о намерении президента РФ Владимира Путина возобновить продвижение военной агрессии вглубь Украины.

В свою очередь представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук отметил, что заявление Захарченко блокирует Минский переговорный процесс по урегулированию ситуации в Донбассе.

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц выразил обеспокоенность соответствующим заявлением Захарченко, и в этой связи призвал контролируемых Россией боевиков не ставить под угрозу выполнение Минских соглашений.