В ОБСЕ прокомментировали идею боевиков создать "Малороссию"

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц призвал контролируемых Россией боевиков не ставить под угрозу выполнение Минских соглашений. Об этом он написал в Twitter.

«Обеспокоен событиями в Украине - «объявлением» о «Малороссии», - подчеркнул Курц.

В связи с этим он заявил, что контролируемые Россией боевики «должны избегать действий, которые ставят под угрозу выполнение Минских соглашений».

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Как сообщали российские СМИ, сегодня главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко предложил «вместо Украины» создать «переходное государство «Малороссия». По словам Захарченко, «создание нового независимого государства поможет остановить конфликт в Донбассе».

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что заявление террориста свидетельствует о намерении президента РФ Владимира Путина возобновить продвижение военной агрессии вглубь Украины.

В свою очередь представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук отметил, что заявление Захарченко блокирует Минский переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе.

Федеральное правительство Германии осудило заявление Захарченко о создании "Малороссии", назвав такой шаг "полностью неприемлемым", и ожидает, что российские власти также осудят это заявление.

Франция призвала Россию осудить заявление Захарченко о создании «нового государства «Малороссия».