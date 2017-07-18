Турчинов: судьба плана "Малороссия" будет аналогичной "Новороссии", или иной "Дебилоросии" путинского формата

Заявления кремлевских клоунов-марионеток, которые называют себя руководителями оккупированного Россией Донбасса, о создании Малороссии – это еще одно доказательство агрессивных планов Путина и его маниакального нежелания решать вопрос на востоке Украины мирным путем. Об этом на своей странице в соцсети написал секретарь СНБО Александр Турчинов.

Читайте такжеЗаявление Захарченко о создании "Малороссии" блокирует переговорный процесс – представитель в ТКГ"Эта извращенная бредятина, которая была написана в Кремле, и озвученная ряжеными клоунами, вроде Захарченко, свидетельствует о желании московских «стратегов» опять возобновить продвижение военной агрессии на запад, втягивая в кровавые жернова новые регионы Украины", отметил Турчинов.

По его мнению, эти неадекватные и провокационные планы - это еще один аргумент в пользу принятия закона «Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей» и необходимости ускорения освобождения востока страны от российских оккупантов и подконтрольной им уголовно-сепаратистской грязи.

"Судьба кремлевского плана «Малороссия-17» будет аналогичной «Новороссии-14», или любой другой «Дебилоросии» путинского формата", - подчеркнул Турчинов.